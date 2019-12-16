Yangından kendileriyle birlikte köpeklerini de kurtardılar
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Yangından kendileriyle birlikte köpeklerini de kurtardılar

ŞİŞLİ'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

16.12.2019 22:31 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:31
Yangından kendileriyle birlikte köpeklerini de kurtardılar
ŞİŞLİ'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yağında evde bulunan 5 kişi canlarını son anda kurtarırken, besledikleri 3 köpeği de kurtarmayı başardılar. 

Yangın saat 21.00 sıralarında , Koranti Sokak'ta bulunan gecekondu da çıktı. 5 kişinin yaşadığı evde bulunan elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve polis ekibi sevk edildi. 

 EVDEN ÇIKARKEN KÖPEKLERİNİ KURTARDILARÇıkan yangının ardından evde bulunanlar kendilerini sokağa attılar. Kısa sürede alevlerin sardığı gecekonduda bulunan 3 köpekte sahipleri tarafından kurtarıldı. ekipleri yangına müdahale ederken, dışarı çıkarak yangından kurtulan evin sahipleri çalışmalarını yakından takip etti. Yangının ardından mahalle sakinleri de olay yerine akın ederek, İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlediler. İTFAİYE EKİPLERİ DAR SOKAKLARDA İLERLEMEKTE ZORLANDIYangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve yanlış park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandılar. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. 

 


- İsstanbul
Kaynak: DHA
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