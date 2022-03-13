Son dakika haberi: Yangından Kaçan Kişi Çamaşır İpleri Sayesinde Hayatta Kaldı - Haberler

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Son dakika haberi: Yangından Kaçan Kişi Çamaşır İpleri Sayesinde Hayatta Kaldı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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Son dakika haberi... - Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir kişi oturduğu apartman dairesinde çıkan yangından penceresinin önündeki çamaşır ipinin üstüne çıkarak kurtuldu.

- Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı

TEL AVİV - İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir kişi oturduğu apartman dairesinde çıkan yangından penceresinin önündeki çamaşır ipinin üstüne çıkarak kurtuldu.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde Hillel Caddesi'nde bulunan bir apartmanın beşinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairede mahsur kalan kişi, penceresinin önündeki çamaşır iplerine çıkarak hayatını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Yangından Kaçan Kişi Çamaşır İpleri Sayesinde Hayatta Kaldı

Son dakika haberi: Yangından Kaçan Kişi Çamaşır İpleri Sayesinde Hayatta Kaldı

Son dakika haberi: Yangından Kaçan Kişi Çamaşır İpleri Sayesinde Hayatta Kaldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Yangın, İsrail, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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