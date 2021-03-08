Son dakika yerel: - Yangından geriye enkaz kaldı

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- Yangından geriye enkaz kaldı

Tekstil fabrikası yangınından sonra büyük maddi hasar meydana geldi

DENİZLİ - Denizli'de bir tekstil fabrikasının çatısında meydana gelen yangın sonrası geriye enkaz kaldı. Fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası yangını söndürüp soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana gelen olayda, faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatı katından elektrik kontağında yangın meydana geldi. Alevler kısa süre sonra yükselerek çatıyı kaplarken, personeller kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangını uzun uğraşalar sonucu kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapılan fabrikada dumandan etkilenen çalışanlar sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana gelirken, çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ve fabrikanın son hali havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT