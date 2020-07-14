Yangından etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye kurtardı
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Yangından etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye kurtardı

İzmir'in Bornova ilçesinde hurda kağıt deposunda yangın çıktı.

Yangından etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye kurtardı
14.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:09

İzmir'in Bornova ilçesinde hurda kağıt deposunda yangın çıktı. Yangını özveriyle kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen muhabbet kuşlarının da hayatlarını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah 05.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 7086/6 Sokak'ta bulunan hurda kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. İzmir 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar sonucu olay yerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı Merkez Yenişehir, Işıkkent ve Bornova itfaiye gruplarından yangın müdahale ekipleri üç arazöz, bir tonaj araç, bir merdivenli arazöz, bir endüstriyel yangınlara müdahale aracı ile sevk edilirken AKS 110 ekibi de yangın yerine gönderildi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekipler, kısa sürede kontrol altına aldığı yangında uzun süre soğutma ve aktarma çalışmaları yürüttü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Muhabbet kuşlarını İzmir İtfaiyesi kurtardı

Öte yandan depo içerisinde bir kafeste bulunan muhabbet kuşları da yangında dumandan etkilendi. İtfaiye personelleri yangın söndürme çalışmaları esnasında, dumandan etkilenen muhabbet kuşlarını da dışarı çıkartarak hayatlarını kurtardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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