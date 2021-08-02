Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği

Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen köylülere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde büyükbaş hayvan yardımı yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen köylülere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde büyükbaş hayvan yardımı yapıldı.

İlçeye bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınında büyükbaş hayvanları (sığır) yangında telef olduğu tespit edilen ailelere Adana Valiliği ve Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri neticesinde 7 adet büyükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından büyükbaş hayvanlar, yangında hayvanları telef olan ailelere teslim edildi. - ADANA

Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği
Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Haluk Levent Çağatay Akman
Spor Can Bartu Mete Gazoz Fatih Terim Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangından etkilenen köylülere büyükbaş hayvan desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 12:04:09. #1.13#

title