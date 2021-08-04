Yangından etkilenen hayvanları büyükşehir tedavi edecek
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Yangından etkilenen hayvanları büyükşehir tedavi edecek

Yangından etkilenen hayvanları büyükşehir tedavi edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülkenin güneyinde meydana gelen yangınlar için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangından yaralanan hayvanlar için bölgeye mobil klinik araç ve 5 personel gönderdi.

Ülkenin güneyinde meydana gelen yangınlar için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangından yaralanan hayvanlar için bölgeye mobil klinik araç ve 5 personel gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatil bölgelerinde meydana gelen yangının ardından harekete geçmişti. İlk olarak bölgeye yangınla mücadele için 2 itfaiye aracı ve 8 personel ardından yine iki ekip de takviye olarak bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de yangından etkilenen hayvanlar için harekete geçti. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı 1 mobil klinik araç, 2 veteriner, 1 tekniker ve 2 personelden oluşan ekibi Manavgat'a gönderdi.

Tedavi ve rehabilitasyon

Kısa sürede bölgede faaliyetlerine başlayacak olan ekip, yangından etkilenen sokak ve yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerini gerçekleştirecek. Mobil klinik araçta gerekli olan ilk tıbbi müdahale malzemeleri yer alıyor. Ekip yanlarında sokak hayvanları ve yaban hayvanları için de yem ve mama götürüyor. - KOCAELİ

Yangından etkilenen hayvanları büyükşehir tedavi edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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