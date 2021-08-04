Yangından etkilenen hayvanları Büyükşehir tedavi edecek
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Yangından etkilenen hayvanları Büyükşehir tedavi edecek

Yangından etkilenen hayvanları Büyükşehir tedavi edecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Ülkenin güneyinde meydana gelen yangınlar için harekete geçen Büyükşehir, yangından yaralanan hayvanlar için bölgeye mobil klinik araç ve 5 personel gönderdi.

Türkiye'de meydana gelen yangınların ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bölgeye itfaiye ekipleri göndermişti. Büyükşehir Belediyesi bu kez de bölgede yangından zarar gören hayvanlar için mobil klinik araç ve personel gönderdi.

MOBİL KLİNİK ARAÇ YOLA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatil bölgelerinde meydana gelen yangının ardından harekete geçmişti. İlk olarak bölgeye yangınla mücadele için 2 itfaiye aracı ve 8 personel ardından yine iki ekip de takviye olarak bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de yangından etkilenen hayvanlar için harekete geçti. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı 1 mobil klinik araç, 2 veteriner, 1 tekniker ve 2 personelden oluşan ekibi Manavgat'a gönderdi.

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Kısa sürede bölgede faaliyetlerine başlayacak olan ekip, yangından etkilenen sokak ve yaban hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavilerini gerçekleştirecek. Mobil klinik araçta gerekli olan ilk tıbbi müdahale malzemeleri yer alıyor. Ekip yanlarında sokak hayvanları ve yaban hayvanları için de yem ve mama götürüyor.

Kaynak: Bültenler

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