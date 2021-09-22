Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'Yılkı Atları' yaşam alanlarına geri döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Haberler | Güncel

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü 90 bin dönümlük Eynif Ovasında sayıları bini bulan Yılkı atları eskiden olduğu gibi yeniden özgürce dolaşmaya başladılar Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana...

ANTALYA (İHA) - Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği "Yılkı Atları" yaşam alanlarına geri döndü

90 bin dönümlük Eynif Ovasında sayıları bini bulan Yılkı atları eskiden olduğu gibi yeniden özgürce dolaşmaya başladılar

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana Mahallesi Eynif Ovasında bulunan Yılkı Atları orman yangınlarının ardından yaşam alanlarına yeniden geriye döndüler. İbradı'daki yangınlardan sonra ormanlık alanlardan ovaya inen ve sürü halinde yaşayan yılkı atları, bölgedeki vatandaşlar kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 8 Ağustos tarihinde Eynif Ovasında kontrol altına alınan orman yangınında bölgeden uzaklaşan "Yılkı Atları" yeniden yaşam alanlarına döndü. Bölgede sayıları yaklaşık bin adet bulunan Yılkı Atları eskiden olduğu gibi 90 bin dönümlük Eynif Ovasında özgürce dolaşmaya başladılar.

Bölgede alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, Eynif Ovasının 90 bin dönümlük düzlük çok büyük bir alan olduğunu belirterek "Burası Yılkı Atları ile ünlenmiş meşhur olmuş bir bölgedir. Manavgat ilçesinde başlayan yangın buranın eteğine kadar geldi. İbradı ve Ormana halkının mücadelesi sonucunda Eynif Ovasını kurtardık. Burada şu anda yangının hiç bir izi mevcut değil. Yangın Eynif ovasının eteklerinde Katrancı bölgesinde durduruldu. Ovaya kesinlikle herhangi bir zarar vermedi" dedi.

"Yangın esnasında atlar bölgeyi terk ettiler"

Orman yangını esnasında atların etkilendiğini anlatan Özgüven, "Yangın esnasında yangından etkilenen atlar bölgeyi terk ettiler. Ormanın içerisine sığındılar. Bizler bilinçli olarak ormanın uzak noktalarına saman balyaları yerleştirdik ki, atları riskli olan bölgelerden uzaklaştırdık. Bugün görüyoruz ki, atlar doğal yaşam alanlarına geri geldiler. Ovanın içerisine tekrar yerleştiler. Atlar aile aile yaşamlarını sürdürmeye başladılar. Gelen misafirler atları hem izleyip, hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşamış oluyorlar" diye konuştu.

Drone ile Havadan Görüntülendi

Eynif Ovası'nda yeniden özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Torosların ortasında 90 bin dönüm bir ovada yaşayan yılkı atları drone çekimi ile havadan eşsiz güzellikte görüntüler sergiledi

Bölgede yaklaşık bin civarında olduğu belirtilen ve özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına güzel görüntüler sunuyor. Bölgeye gelenler, yılkı atlarının fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği Yılkı Atları yaşam alanlarına geri döndü

Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği
İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Demet Özdemir Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Kerem Aktürkoğlu Alex Teixeira Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Selçuk Bayraktar Yemek Tarifleri Mustafa Demir Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangından etkilenen Antalya'nın vahşi güzelliği 'Yılkı Atları' yaşam alanlarına geri döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 21:43:22. #1.11#