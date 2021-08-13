Yangından etkilenen afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtıldı
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Yangından etkilenen afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtıldı

Yangından etkilenen afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana Büyükşehir Belediyesi, orman yangınında elektrik şebekeleri hasar gören köylülere elektrik üreten güneş paneli sistemleri dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, orman yangınında elektrik şebekeleri hasar gören köylülere elektrik üreten güneş paneli sistemleri dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın direktifleriyle, Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen vatandaşların temel sorunlarından biri haline gelen elektrik sorununu çözmek için harekete geçildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için elektrik üreten güneş paneli sistemleri imalatını başlattı. Yapımı tamamlanan panellerin ilk bölümü Kozan ve Aladağ'daki afetzedelere Derman ekipleri tarafından dağıtıldı.

Zorunlu ihtiyaçları karşılıyor

Orman yangını nedeniyle elektrik şebekelerinin hasar görmesinden dolayı elektrik sıkıntısı yaşayan köylülere dağıtılan güneş paneli sistemleri, aydınlatmanın dışında buzdolabı, televizyon, telefon şarjı ve küçük ev aletlerinin çalışmasına olanak sağlıyor.

Güneş paneli sistemlerini Derman ekiplerini teslim alan vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti. - ADANA

Yangından etkilenen afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtıldı
Yangından etkilenen afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtıldı
Yangından etkilenen afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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