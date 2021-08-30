Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
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Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular

Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Yerel

Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular 31 gündür canla başla çalışan kurtarma ekibi görevini tamamladı Adana'daki yangınların ardından sel bölgesi Bozkurt'un yardımına koşan 55 kişilik SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ekipleri, afet bölgesindeki 31 günlük...

Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular

31 gündür canla başla çalışan kurtarma ekibi görevini tamamladı

KASTAMONU - Adana'daki yangınların ardından sel bölgesi Bozkurt'un yardımına koşan 55 kişilik SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ekipleri, afet bölgesindeki 31 günlük çalışmalarını tamamlayarak evlerine dönüş yoluna geçti.

İlk olarak Adana'da başlayan orman yangınlarıyla 17 gün mücadele eden SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği üyesi ekipleri, Kastamonu'da yaşanan sel afeti nedeniyle Bozkurt ilçesine geldi. Sel afetinin yaşandığı bölgede de 14 gündür çalışmalarını aralıksız sürdüren SAR ekibi, toplamda 31 gündür yardım faaliyetlerine aralıksız devam etti. Hem yangın hem de sel afetinin yaşandığı bölgede çalışmalarını tamamlayan SAR ekibi, evlerine dönüş için yola çıktı. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Adana ve Bingöl birimlerinden 55 kişi ve 9 araçlık ekip, 14 gün boyunca Bozkurt ilçesinde yaşan sel felaketinde arama kurtarma, enkaz, tahliye, insani yardım ve ilk yardım desteği verdi. Kriz merkezinin almış olduğu karar ile bölgede çalışma faaliyetlerine son veren ekipler, 31 günlük yoğun çalışmalarını da tamamlamış oldu.

"31 gün sonra ilk defa evimize dönüyoruz"

Sel afetinin yaşandığı Bozkurt'taki faaliyetlerinin sponsoru olan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, kurtarma ekiplerine veda organizasyonu düzenledi. Programa SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Genel Başkanı Erdem Birsel Akın, derneğin Adana ekibi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Hasan Gülşen de katıldı. Derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Genel Başkan Erdem Birsel Akın, "Adana'da başlayan orman yangınlarında 40-45 kişi ile bir çalışmamız başlamıştı, hiç durmadan Marmaris'e devam etmiştik. Toplam 17 gün orman yangınlarında çalışırken, dönüş yolunda bu sel olayı gerçekleşti. Tekrar hiç durmadan yine 55 kişilik aynı kadro ile 14 gündür sel bölgesindeki görevimizi tamamladık" dedi.

"Gün, birlik ve beraberlik günü"

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hasan Gülşen ise, Abana ve Bozkurt'ta sel afetinin yaşanmasıyla birlikte SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği ile iletişime geçtiklerini belirterek, şöyle konuştu: "SAR Arama kurtarma ekibinin buraya intikalini sağlamak üzere faaliyete geçtik. SAR Arama Kurtarma ekibinin lojistik, ikmal, iaşe yol masrafları afet gününden itibaren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılandı. Birebir kendileriyle ilgilendik. Gün birlik ve beraberlik günü olması nedeniyle bu arkadaşlarımız bizi kırmadılar ve buraya geldiler, çalışmalara destek verdiler. Şimdiyse görevlerinin tamamlanmasıyla SAR ekibimizi evlerine uğurluyoruz. Uğurlarken de böyle bir yemekli bir program düzenlemek istedik. Hem arkadaşlarımızla tanışmak hem de onlara teşekkür etmek amacıyla burada bulunuyoruz. Gün birlik ve dayanışma günü. Bu birlik olma gününde Türk halkını görüyoruz hep beraberiz. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz."

"Afet bize güzel bir arkadaş oldu"

SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Adana Temsilcisi İbrahim Mete Kaplan da, Bozkurt'ta sele maruz kalan bir kediyi kurtardıklarını ve adını da 'afet' koyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Afet ile Bozkurt ilçesinde karşılaştık, sele maruz kalmıştı. Onu oradan aldık 3-4 gündür de bizim misafirimiz olarak yanımızda kalıyordu. Biz de Afet'i Adana'ya götürme kararı aldık.

Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular
Adana'daki yangından çıkıp afet bölgesinin yardımına koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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