Son dakika gündem: Yangından acı haber
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Son dakika gündem: Yangından acı haber

Son dakika gündem: Yangından acı haber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünden bu yana devam eden yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünden bu yana devam eden yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve devam eden yangında yaşlı bir çift hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Akseki ilçesindeki yangında Kepezbeleni Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Yüksel (82) de dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Son dakika gündem: Yangından acı haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
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