Son dakika haberi! Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu
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Son dakika haberi! Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Başakşehir'de çıkan yangında iş yeri küle dönen dükkan sahibi, sabahın ilk ışıklarında itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasında son bir kez girdiğini iş yerinde iki köpeğini kurtardı.

Başakşehir'de çıkan yangında iş yeri küle dönen dükkan sahibi, sabahın ilk ışıklarında itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasında son bir kez girdiğini iş yerinde iki köpeğini kurtardı. Ümidini kestiği köpeklerinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan iş yerini sahibi, "İş yerimiz küle döndü. Umurumda değil. Köpeklerim kurtuldu mutluyum" dedi.

Başakşehir'de kolonya ve dezenfektan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınmış, yangında fabrika ve çevresinde bulunan iş yerleri büyük zarar görmüştü. İtfaiye ekipleri sabah saatlerinde soğutma çalışması yaparken Ali Uysal isimli esnaf ümidini kestiği köpekleri için son kez iş yerine girdi.

Öldüklerini düşündüğünü köpeklerini sağ buldu

Uysal, anne köpeği ve yavrusunu banyoda saklanmış şekilde buldu. Köpeklerinin bulunmasıyla büyük sevinç yaşayan Uysal, dükkanın yanmasını umursamadığını söyledi. Köpeklerine sarılan Uysal, "Akşam saatlerinde saat 9'da yan tarafta kimyacıda yangın çıktı. Ordan yola serpilen kimya tüm dükkanları aldı götürdü. Bizim iş yerimiz de yandı. Köpeğim kurtuldu mutluyum. İş yerim umurumda değil. İki yıldır bakıyorum. Sera ve yavrusuna bakıyorum" dedi.

Ali Uysal, 2 köpeğini kontrol amaçlı veterinere götürdü. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu
Son dakika haberi! Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu
Son dakika haberi! Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu
Son dakika haberi! Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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