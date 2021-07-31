Yangında zarar gören alanların yangın öncesi ve sonrası, drone görüntülerine yansıdı
Yangında zarar gören alanın yangın öncesi görüntüleri Yangında zarar gören alanın yangın sonrası görüntüleri OSMANİYE - Osmaniye'de 3 gün önce başlayan orman yangınında zarar gören alanların yangın öncesi ve sonrasındaki hali, drone görüntülerine yansıdı.
Yangında zarar gören alanın yangın öncesi görüntüleri
Yangında zarar gören alanın yangın sonrası görüntüleri OSMANİYE - Osmaniye'de 3 gün önce başlayan orman yangınında zarar gören alanların yangın öncesi ve sonrasındaki hali, drone görüntülerine yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner