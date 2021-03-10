Yangında yaşlı kadını kurtaran bekçiye ödül

Yangında yaşlı kadını kurtaran bekçiye ödül Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fatih Tilki, "Eminim diğer arkadaşlarımız da aynı şeyi yapardı" Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın sırasında pencerenin demir korkularını söküp yaşlı kadını yanmaktan kurtaran çarşı ve mahalle bekçisi ödüllendirildi.

Yangında yaşlı kadını kurtaran bekçiye ödül

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fatih Tilki, "Eminim diğer arkadaşlarımız da aynı şeyi yapardı"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın sırasında pencerenin demir korkularını söküp yaşlı kadını yanmaktan kurtaran çarşı ve mahalle bekçisi ödüllendirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu makam odasında Onikişubat ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Fatih Tilki'ye sergilediği davranıştan dolayı teşekkür etti. Çarşı ve mahalle bekçilerinin suçlularla mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirten Cebeloğlu, "4 Mart'ta gece saat 03: 00 sıralarında Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde bir ikamet yangını çıktı. Yaşlı bir çiftimiz yaşıyordu ikamette ve anonsu alır almaz en yakın noktadaki çarşı ve mahalle bekçimiz olay yerine intikal edip. Yangın sırasında canı pahasına vatandaşımızın hayatını kurtardı. Çarşı ve mahalle bekçimizi tebrik ediyorum. Bütün mahalle bekçilerimizi kutluyorum. Bugüne kadar çarşı ve mahalle bekçilerimizi 22 çalıntı araç yakaladılar. 271 aranan şahıs yakaladılar, 76 ateşli silah ele geçirdiler, 94 narkotik olayına müdahale ettiler ve 34 hırsızlık olayında da suçüstü yakaladılar" dedi.

Olay anını anlatan çarşı ve mahalle bekçisi Fatih Tilki ise, "Olay yerine geldiğimizde itfaiye ve polis arkadaşlarımız da oradaydı ve yaşlı vatandaşımızın içeriden el işareti yaparak çığlık attığını gördük. Ben bu sırada ne yapabilirim diye düşünürken evin birinci katını gördüm ve o sırada elime bir kazma geçti. Kazma ile pencerenin demir korkuluklarını söküp yaşlı kadını kurtardık. Eminim diğer arkadaşlarımız da aynı şeyi yaparlardı. Sadece ben biraz hızlı davrandım ve pratik düşündüm" dedi.

Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde Hamza-Bedriye Uzun çiftinin yaşadığı evde gece geç saatlerde yangın çıkmış, bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçisi Fatih Tilki, yangın sırasında elindeki kazma ile evin penceresinin demir korkuluklarını sökerek evde mahsur kalan Bedriye Uzun'u kurtarmıştı. Yangında yaralı kurtarılan Hamza ve Bedriye Uzun'un tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY