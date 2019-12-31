Yangında yaşlı anne-baba ile yatalak oğulları dumandan etkilendi

31.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:25

TRABZON'da bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında, Zakire Orhon (78) ve Teoman Orhon (80) çifti ile yatalak oğulları Derya Orhon (52) dumandan etkilendi. Aile hastanede tedaviye alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki Teoman Orhan'a ait dairede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: DHA