Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmit ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 68 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

29.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:08
Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 68 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 20 Ocak'ta Mahallesi Şirin Sokak'taki 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan Halit Tanık (68), Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tanık'ın cenazesinin, defin işlemleri için Afyonkarahisar'a gönderildiği öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 Ocak'ta 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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