Yangında yaralanan ormancı Eskişehir'e sevk edildi
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Yangında yaralanan ormancı Eskişehir'e sevk edildi

Yangında yaralanan ormancı Eskişehir'e sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve onlarca hektar alanın siyaha büründüğü orman yangında yaralanan Orman Muhafaza Memuru, Eskişehir'e sevk edildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve onlarca hektar alanın siyaha büründüğü orman yangında yaralanan Orman Muhafaza Memuru, Eskişehir'e sevk edildi.

Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve Alacaoğlu ile Derbent mahallerinde etkili olan orman yangını gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra köylüler tarafından müdahale edildi.

Üç mahalleyi tehdit eden yangının yerleşim alanlarına ulaşamadan söndürülebilmesi için verilen yoğun mücadelede Buldan Orman Şefliği bünyesinde görev yapan 50 yaşındaki Orman Muhafaza Memuru Yaşar Kozakbaş yaralandı. Yangında vücudunda yanıklar oluşan Kozakbaş, Denizli'deki ilk müdahalelerin ardından dolayı tedavisi için Eskişehir'e nakledildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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