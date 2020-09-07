Yangında yaralanan orman işçisi İyileşince görevime döneceğim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yangında yaralanan orman işçisi İyileşince görevime döneceğim

Yangında yaralanan orman işçisi İyileşince görevime döneceğimÇORUM ve Sinop illeri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalarak yaralanan 3 işçiden Bilal Kumlar (42), yaşadıkları anları anlatarak, Şu an sıkıntım çok, ancak iyileşir iyileşmez görevime döneceğim? dedi.

07.09.2020 17:40 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:47

Yangında yaralanan orman işçisi İyileşince görevime döneceğim

ÇORUM ve Sinop illeri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalarak yaralanan 3 işçiden Bilal Kumlar (42), yaşadıkları anları anlatarak, Şu an sıkıntım çok, ancak iyileşir iyileşmez görevime döneceğim? dedi.

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda 3 Eylül'de başlayan ve dün itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangına müdahale ederken alevler arasında kalan arazözün yanması sonucu yaralanan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal Kumlar ve Cemal Çankaya'nın tedavileri Çorum ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

O ANLARI ANLATTI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden orman yangın işçisi Kumlar'ın hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Eşi Canan Kumlar'ın refakat ettiği hastane odasında yaşadıklarını anlatan Kumlar, yangın bölgesinde su takviyesi yaptıkları sırada alevleri arasında kaldıklarını söyledi. Rüzgarın yön değiştirmesi sonucu alevlerin üstlerine geldiğini belirten Kumlar, Arabanın içinde yakaladı bizi. Arabanın suyunu açtık, indik diyene kadar Allah korudu. O sırada ters rüzgar esti, hemen kaçtık aşağıya. Arazözün içindeydik. Alevler karşıdan geldi bir anda, dönmeye fırsat kalmadı. Açık alan da yoktu. Bizi hemen bir araçla olay yerindeki ambulansa götürdüler. İlk müdahalemizin ardından hastaneye getirdiler. Bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz zaten ama bu şekilde ilk defa bir olay yaşadım. Alevlerin önünde durup, su sıktığımız oldu ama rüzgar işi, bir anlık her şey. İlk defa arabanın içinde yakalandım. Allah tüm arkadaşlarımıza yardım etsin. İyileşir iyileşmez görevime tekrar döneceğim? dedi.

'GENEL DURUMU VE BESLENMESİ İYİ'

Tedavisi süren Kumlar'ın doktoru Doç. Dr. Murat Kendirci de, Her iki hastamızı da ilk müdahalesinden sonra yoğun bakımda takibe aldık. İkisinin de genel durumu iyi, hayati tehlikeleri atlattılar. Bir hastamız kendi isteğiyle Ankara'daki bir hastaneye sevk oldu. Bilal Kumlar'ın vücudunda yüzde 30 civarında bir alev yanığı var. Genel durumu, beslenmesi iyi. Bir süre daha tedavisi devam edecek? diye konuştu.

Yangında yaralanan orman işçisi İyileşince görevime döneceğim

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Emrah Demet Şener Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Milli Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Yangında yaralanan orman işçisi İyileşince görevime döneceğim - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 17:47:10. #1.15#
title