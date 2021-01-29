Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi
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Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi

29.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:03
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi

KONYA'da, elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangında, komşular tarafından kurtarılan, ayakları ile vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay Yürür (3), Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KONYA'da, elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangında, komşular tarafından kurtarılan, ayakları ile vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay Yürür (3), Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İçeride mahsur kalan ve alevler söndükten sonra evin 2'nci katında cansız bedenine ulaşılan anne Hülya Yürür'ün (24) otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi.  

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, dün saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, kendi kıyafetlerine su döküp, içeri girerek, minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtarmaya çalıştı. Komşuları Yusuf Yürür'ü içeriden çıkarırken, birkaç kişi de pencere demirini aralayıp, anne Hülya Yürür'ün sarkıttığı minik Okay'ı kurtardı. Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden minik Okay, yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

Evde mahsur kalan ve alevler söndürüldükten sonra 2'nci katta cansız bedenine ulaşılan Hülya Yürür'ün ise otopsinin devam ettiği öğrenildi.  

 


Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi
Yangında vücudu yanıp, annesini kaybeden Okay, Ankara'daki hastaneye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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