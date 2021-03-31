TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
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TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldıTRABZON'un Akçaabat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Söndürülen yangın, hasara neden oldu. İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde 5 katlı binanın zemin katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, üst katta yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 3 çocuk ve 1 kadın da, itfaiye ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Yangında hafif yaralanan alzheimer hastası A.A. da, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Ekipler, söndürülen yangının çıkış nedenini araştırıyor.

TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı
TRABZON Ev yangınında, 3'ü çocuk 4 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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