Yangında rahat tavırlar sergileyen kişi kalp hastası çıktı

27.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:07

Bursa'da alt katında çıkan yangını üst kattaki balkondan izliyormuş gibi duran adamın kalp hastası olduğu, dumandan etkilenmemek için balkona çıktığı öğrenildi.



Gemlik'te İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıkmış, yanan dairenin üstünde oturan komşu, balkonda yangını izliyormuş gibi anlaşılmıştı. Çekilen fotoğrafta öyle bir hava oluşturan adamın aslında kalp hastası olduğu, evlerinin içine dolan dumandan etkilenmemek için balkona çıktığı ortaya çıktı. Uzun yıllardır bu binada oturan Tamer Sezer, "Çekilen fotoğrafta sanki ben yangını umursamamışım gibi bir durum ortaya çıkıyor. Aslında işin aslı öyle değil, ben kalp hastasıyım. Evimin içine duman doldu. Ben de dumandan etkilenmemek için balkona çıktım. İtfaiye beni merdivenle balkondan alıp kurtardı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA