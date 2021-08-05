YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
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YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için gelen gurbetçiler buruk şekilde dönüş yoluna geçti.

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için gelen gurbetçiler buruk şekilde dönüş yoluna geçti. Orman yangınlarının sürdüğü sahil bölgelerinde tatillerini geçiren bazı gurbetçiler, otellerinden tahliye edildikleri için tatillerini planlanandan daha erken sonlandırarak çalıştıkları ülkelere dönmek üzere yola çıktı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için gelen gurbetçilerin çoğunluğu, tatillerini tamamlamadan buruk şekilde dönüş yoluna geçti. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan vatan özlemiyle çıkış yapan gurbetçiler zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatillerinde Antalya ve Muğla'da geçiren gurbetçiler ise bu bölgelerde devam eden orman yangınları nedeniyle otellerinden tahliye edilip tatillerini erken bitirmek zorunda kalarak üzgün şekilde ülkeden çıkış yapmaya başladı.

'DÖNMEK ZORUNDA KALDIK'

Yaz tatilini Milas Ören'de bir otelde ailesiyle birlikte geçirdiği sırada oteli saran alevler nedeniyle tatilleri sona ermeden dönüş yoluna geçmek zorunda kaldıklarını belirten Ümran Ergün Yolcu, "Milas, Ören'den geliyoruz. İznimiz bitmedi aslında ama dönmek zorunda kaldık, çünkü bulunduğumuz yer yandı. Alevlerin içinde kaldık. Her tarafımız yanmaya başladı, boşaltmak zorunda kaldık orayı. Daha sonra Ören'den çıktık. İnşallah orada yangın sönmüştür. Çok üzgünüz. Akşam oteli boşaltıp eşyalarımızı acele ile aracımıza yükledik. Bu sene hiç iyi izin yapamadık. Her taraf yanıyordu. Bıraktık gidiyoruz. Vatan toprağını terk ediyoruz, sevinç değil çok üzgünüz." dedi.

Yaz tatilini tamamlayarak ülkeden ayrılan Aliye Vihman'da orman yangınlarına çok üzüldüğünü belirterek, "Duygularımız karışık, geldiğimize sevinemiyoruz, gittiğimize üzülemiyoruz. Yani katışık duygularım. Tatil çabuk geçiyor sayılı gün. Anlamadan gidiyoruz." diye konuştu.

Orman yangını nedeniyle tatillerini erken bitirip dönüşe geçen gurbetçilerde üzgün olduklarını ifade ettiler.

'VATANIMI BIRAKIP GİTMEK İSTEMİYORUM'

Yaz tatilinin sona ermesiyle çalıştığı Almanya'ye gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte çıkış yapan Cemile Uzunay da, "Vatanımı bırakıp gitmek istemiyorum. Çok duygulanıyorum. Annemi babamı ziyaret ettim, akraba ziyaretleri, birazda tatil yaptık. Seneye tekrar gelmek için şimdiden gün saymaya başladım" ifadelerini kullandı.

YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ
YANGINDA OTELLERİNDEN TAHLİYE EDİLEN GURBETÇİLER BURUK ŞEKİLDE DÖNÜŞE GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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