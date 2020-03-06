Yangında onbinlerce arı telef oldu
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Yangında onbinlerce arı telef oldu

Karabük'te çıkan yangında binlerce arı telef oldu.

06.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:04
Yangında onbinlerce arı telef oldu

'te çıkan yangında binlerce arı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan Numan K'ye ait arı kovanları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık 20 kovanda binlerce arının telef olduğu yangınla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Yangında onbinlerce arı telef oldu
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