Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
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Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

19.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:56
Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 8'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.

Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 8'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerden birinin ise cenazesinin yapılacak olan DNA testinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt'te, 1'i ise Kahramanmaraş'ta defin edilecek. - GAZİANTEP

Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor
Yangında ölenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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