Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
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Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İZMİR'de oynamak için girdiği evde çıkan yangında ölen Bulut Gürgür (4), gözyaşları içinde toprağa verildi.

İZMİR'de oynamak için girdiği evde çıkan yangında ölen Bulut Gürgür (4), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Boğaziçi Mahallesi 2203 Sokak'ta bulunan ve boş olan 2 katlı evin üst katında, geçen perşembe günü saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi yapan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, içeri girdiklerinde Bulut Gürgür'ün cesediyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Gürgür'ün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KANEPENİN ALTINA SAKLANMIŞ

Gürgür ailesinin yakını Hamza Aslanalp, Bulut'un otopsi işlemleri ve cezaevindeki babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi amacıyla izin almak için savcılığa dilekçe verdiğini söyledi. Aslanalp, yangın çıkan evde bir kadının kaldığını ama her zaman kullanmadığını ve olay sırasında da evin boş olduğunu anlattı. Aslanalp, "Mahalledeki çocuklar, oyun oynamak için boş eve girmişler. İçeride çakmak yakmışlar ve süngeri tutuşturmuşlar. Yangın birden alevleniyor. Bulut da alevlerden korunmak için kanepe altına girmiş, orada can vermiş. İçeri girip çocuğa baktığımızda yaşamını yitirmişti. Herkes içeri girip yardım etmeye çalıştı, herkes hortumla su tutmaya çalıştı. Herkes cebelleşti ama yangın itfaiye gelene kadar söndürülemedi. 23 Nisan'da bizim canımız yandı" dedi.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Öte yandan ailenin, çocuğun babası Abbas Gürgür'ün cenazeye katılabilmesi için bulunduğu talep reddedildi. Eşi Nurcan Gürgür hamileyken işlediği bir suçtan ötürü cezaevine giren ve tahliyesine 12 gün kalan baba, oğlu için bugün öğle saatlerinde Hacılarkırı Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılamadı. Anne Nurcan Gürgür ile minik Bulut'un akrabaları törende yer aldı. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından omuzlanan cenaze, toprağa verildi.

Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika... İZMİR YANGINDA ÖLEN MİNİK BULUT TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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