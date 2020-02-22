Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı
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Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı

Bartın'da dün akşam çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.

22.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:01
Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı

'da dün akşam çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.


Yangın, dün akşam saatlerinde ilçesine bağlı Yukarısal köyünde 3 katlı betonarme evin ikinci katında çıktı. Aniden büyüyen yangında evde bulunan 63 yaşındaki babaanne Fatma Erkan ile torunları 2 yaşındaki Ali Asaf ve 4 yaşındaki Berat Ali dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Fatma Erkan, Ali Asaf ve Berat Ali ikindi namazını müteakip toprağa verilecek. - BARTIN

Kaynak: İHA
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