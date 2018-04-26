Yangında Ölen Kadının Cenazesi Adli Tıp Kurumuna Gönderildi
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHAAtaşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin binadan çıkarıldığı sırada komşuları gözyaşı döktü.Yangın sırasında ailenin balkonda kahvaltı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.