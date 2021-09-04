Yangında ölen iş yeri sahibi toprağa verildi
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Yangında ölen iş yeri sahibi toprağa verildi

Yangında ölen iş yeri sahibi toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Erhan Başbay (40) toprağa verildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Erhan Başbay (40) toprağa verildi. Bu arada gözaltına alınan kaynak ustası Nazmi Aygün adliyeye sevk edildi.

Edremit'in Güre Mahallesi'nde, dün inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, kartonpiyer malzemeleri tutuşturdu. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İş yeri sahibi Erhan Başbay, oğlu Mehmet Başbay'ı çıkarmak için içeri girdi fakat ikisi de alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredekileri ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan zehirlenen Erhan Başbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğlu Mehmet Başbay'ın tedavisi ise sürüyor.

Erhan Başbay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alındı. Kızılkeçili Mahallesi'ne getirilen Başbay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Bu arada, jandarma tarafından gözaltına alınan kaynak ustası Nazmi Aygün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Balıkesir
Yangında ölen iş yeri sahibi toprağa verildi
Yangında ölen iş yeri sahibi toprağa verildi
Yangında ölen iş yeri sahibi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

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