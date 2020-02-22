Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi
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Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne ve 2 torunu gözyaşları arasında toprağa verildi.

22.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:22
Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi

'ın ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne ve 2 torunu gözyaşları arasında toprağa verildi.


Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde dün akşam 3 katlı evin 2. katında çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne Fatma Erkan (63) ve torunları Ali Asaf (2) ile Berat Ali (4) gözyaşları arasında defnedildi. Babaanne ve torunlarının cenazesi ilk olarak Bartın Devlet Hastanesindeki otopsilerinin ardından evlerinin önüne getirildi. Burada yapılan duaların ardından kılınan cenaze namazının ardından cenazeler köy mezarlığına defnedildi.


Cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Vali Vekili Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenazelerin köye getirildiği sırada gözyaşları sel olurken, anne Birgül ve baba Ali ayakta durmakta güçlük çekti. Ali Asaf ve Berat Ali'nin ağabeyi 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yiğit babasına sarılarak gözyaşı döktü. - BARTIN

Kaynak: İHA
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