Yangında ölen baba ve 3 çocuğu Trabzon'da toprağa verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangında ölen baba ve 3 çocuğu Trabzon'da toprağa verilecek

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Yangında ölen baba ve 3 çocuğu Trabzon'da toprağa verilecek

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve üç çocuğu, Trabzon'da toprağa verilecek.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, evde sobanın parlaması nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve üç çocuğu, Trabzon'da toprağa verilecek. Yaralanan anne ve 4 yaşındaki çocuğun ise hastanede tedavileri sürüyor.

Geyve'nin Bağcaz Mahallesi'nde dün gece sobanın parlamasıyla çıkan yangında Bayram Bekçi (37) ile çocukları Ömer Faruk (11), Dilara (14) ve Eslem Asaf (1) hayatını kaybetti. Yaralanan anne Pınar Bekçi ile çocuğu Eymen (4) ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun pazartesi günü Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Yangında ölen baba ve 3 çocuğu Trabzon'da toprağa verilecek

Yangında ölen baba ve 3 çocuğu Trabzon'da toprağa verilecek

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Bensu Soral Gökhan Çıra Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Fatih Terim Alex Teixeira Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangında ölen baba ve 3 çocuğu Trabzon'da toprağa verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:20:06. #1.17#