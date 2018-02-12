Yangında Ölen Anne ve 2 Engelli Kızının Otopsi İşlemleri Devam Ediyor

Yangında ölen anne ve 2 engelli kızının otopsi işlemleri devam ediyor

3 kişilik bir ailenin yanarak can verdiği yangının elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenildi

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan ve yaşlı bir kadın ile engelli 2 kızının hayatını kaybettiği yangının elektrikli battaniyeden kaynaklandığı öğrenildi.

Samsun'un Terme ilçesi Özyurt Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ikamet yangınında, evde bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, görme ve işitme engelli olan 2 kızıyla birlikte kalan 80 yaşındaki Sevim Semiz, gece saatlerinde kızlarıyla birlikte uykuya daldı. Prize takılı olan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangın, yaşlı anne ve engelli 2 kızını uykularında yakaladı. Sabaha karşı başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmasının ardından Emine Semiz ile Havva Gülen'in cansız bedenlerini buldu. Yanmaktan son anda torunu tarafından kurtarılan ve dumandan zehirlendiği belirtilen Sevim Semiz ise ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Terme ilçesi Özyurt Mahalle Muhtarı Kamil Özden, "Saat 03.00 gibi bana köyde yangın var diye bir telefon geldi. Sevim Semiz'in oturduğu evin yandığını öğrendik. Hemen olay yerine gittik. İtfaiye ekiplerine de haber verildi. Ateşi söndürdük ancak ablamız ve yeğenlerimiz vefat etmişlerdi. Kurtarılamadılar" dedi.

Yaşlı kadının komşuları ise yangının elektrikli battaniyeden çıktığını belirterek, yangının bir anda büyüdüğünü, evi bir anda kül ettiğini ve yaşlı kadın ile kızlarının yanarak can verdiğini dile getirdiler.

Yangında hayatını kaybeden anne ve 2 kızının otopsi işlemleri devam ediyor.

Yangında ölen anne ve 2 engelli kızının ise otopsisi devam ediyor.