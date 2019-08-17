17.08.2019 15:55

Yangında oğlunun ayakları yanan annenin gözyaşları

Elektrikli su ısıtıcısının patlaması sonucu baba ve oğlu yaralandı

SAMSUN - Samsun'da, evin mutfak bölümünde bulunan elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu meydana gelen yangında, yangına müdahale eden babanın elleri, oğlunun ise ayakları yandı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen anne de oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 9. katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Yayla Fırat, Pınar Fırat ve Arda Fırat'ın yaşadığı evin mutfağında bulunan elektrikli ısıtıcıda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında mutfaktaki bazı eşyalar alev aldı. Durumu fark eden Avni Yayla Fırat, can havliyle elektrikli ısıtıcıyı balkona atmaya çalıştı. Bu sırada şahsın elleri yanarken yine yangına müdahale eden Avni Yayla Fırat'ın oğlu Arda Fırat'ın ise ayakları yandı. İhbar üzerine olay yerine 110 ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Babanın elleri, oğlunun ise ayakları yandı

İtfaiye ekipleri evin mutfağında meydana gelen yangını söndürürken sağlık ekipleri ise ellerinden yaralanan Avni Yayla Fırat ve ayaklarından yaralanan Arda Fırat'a müdahale etti. Daha sonra apartmandan dışarı çıkarılan baba ve oğul ambulansa konuldu. Bu sırada yangında dumandan etkilenen anne Pınar Fırat da oğlunu yaralı halde görünce gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında oğlunun yanından ayrılmayan anne Pınar Fırat, oğlu Arda Fırat ve baba Avni Yayla Fırat sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Eve girdiğimde içeridekiler yangınla mücadele ediyordu"

Olay anını anlatan apartman görevlisi Süleyman İnce, "Temizlik yapıyordum. Apartmanda bir ses oldu. Bakmak için yukarı çıktım. Yangın çıkmıştı evde. Evin içindekiler yangınla mücadele ediyordu. Kendilerini kaybetmiş gibilerdi. Çocuğun ayakları babasının da elleri yaralanmıştı" dedi.

Kaynak: İHA