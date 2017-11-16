Yangında Oğlunu Kurtaramadığı İçin Kendini Affedemeyen Anne İntihar Etti

Acı olay İngiltere'de yaşandı. Evinde çıkan yangından oğlunu kurtaramayan anne, hayatına son verdi.

OĞLUNU KURTARAMAYINCA İNTİHAR ETTİ

İngiltere'de iki hafta önce evinde çıkan yangında 8 yaşındaki oğlu Lucas Carter'i kaybeden 35 yaşındaki anne Kelly-Anne, yangında oğlunu kurtaramadığı için ve oğlu ile birlikte olmak için kendini asarak hayatına son verdi.

OĞUNU KURTARMAK İÇİN YANMIŞ AMA BAŞARAMAMIŞ

Görgü tanıkları, annenin oğlunu yangından çıkarmak için çok uğraştığını ve alevlerden dolayı vucudunda ciddi yaraların oluştuğunu söylediler.

OĞLUNU KURTARAMADIĞI İÇİN KENDİNİ AFFEDEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Kelly'nin, üç gün önce taburcu edildiği hastanede oğlunu kurtaramadığı için kendini affemediğini ve oğlu ile beraber olmak için intihar edeceğini söylediği açıklandı.

OĞLU ÖLDÜKTEN SONRA "YÜRÜYEN ÖLÜ GİBİYİM" DEMİŞ

İntihar eden annenin yakın arkadaşı Sarah Blakey, annenin sürekli kendisine oğlunun kaybettikten sonra yürüyen bir ölüden fark kalmadığını söylediğini belirtti.