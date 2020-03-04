Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Haberler » 3. Sayfa » Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

04.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:37
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıktı. Suriyeli ailenin yaşadığı evden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Aile dışarı çıkarken, çevredekiler yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler