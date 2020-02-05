Yangında mobilya atölyesi küle döndü, kamyonet kullanılamaz hale geldi
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Yangında mobilya atölyesi küle döndü, kamyonet kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde bulunan kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.

05.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:48
Yangında mobilya atölyesi küle döndü, kamyonet kullanılamaz hale geldi

'nın ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde bulunan kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.


Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında dumanların yükseldiği gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkış nedeni araştırılan yangında atölyede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde bulunan park halindeki 07 NHB 10 plakalı kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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