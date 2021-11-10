Son dakika haber: YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da 2 katlı binada çıkan yangında yoğun duman altında kalarak baygınlık geçiren Hacer S., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hacer S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Börekçiler Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerindeki 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören komşuların ihbarı üzerine Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride bir kişinin olduğunu belirleyen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdiği evde yoğun duman etkilenerek baygınlık geçiren Hacer S.?yi dışarıya çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansa alınarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.