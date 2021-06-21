Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
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Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı Müstakil evde çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı kadın mahsur kaldı Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı Antalya'da müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı.

Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı

Müstakil evde çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı kadın mahsur kaldı

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.30 sırasında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4505 Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. 73 yaşındaki Döne Kandemir'in yalnız yaşadığı evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Patlamalarında yaşandığı yangında komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığını gören karşı komşu Volkan Zeybek eve girerek yaşlı kadını dışarı çıkardı. Çatısının ahşap olması nedeniyle yangın tüm evi sardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Döne Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına hem yerden hem de havadan merdiven açarak müdahalede bulundu. Yangında ev kullanılamaz hala gelirken, Kandemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Ev biranda tutuştu"

Yaşlı kadının evden çıkaran Volkan Zeybek, " Patlama sesi geldi, komşular seslendi. Ben hemen evin içine koştum. Teyzemiz çıkmak istemedi ama ev biranda tutuştu. Sonra yangın büyüdü. Girdiğimde ev yanıyordu. Yalnız yaşıyordu, yardım ederek dışarı çıkarttık" dedi.

Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı
Son dakika haberi | Yangında mahsur kalan yaşlı kadını, komşuları kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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