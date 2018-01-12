Yangında Mahsur Kalan Suriyeli Aile Kurtarıldı

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan Suriyeli aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katında bulunan dairede soba bacasından düşen kıvılcım yangına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangında Suriye uyruklu 8 aylık hamile Vele Sema, eşi ve 5 çocuğu evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin arasında kalan ve dumandan etkilenen aileyi kurtarmayı başardı.

Dumandan etkilenen aile fertleri, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yedi kişilik ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.