Yangında mahsur kalan kedi yavrularını önce kurtardı sonra elleriyle yıkadı
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Yangında mahsur kalan kedi yavrularını önce kurtardı sonra elleriyle yıkadı

Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz bir kişi iki katlı binanın çatısını yaktığı ileri sürüldü.

02.02.2020 03:41 | Son Güncelleme: 02.02.2020 04:21
Yangında mahsur kalan kedi yavrularını önce kurtardı sonra elleriyle yıkadı

'de, kimliği belirsiz bir kişi iki katlı binanın çatısını yaktığı ileri sürüldü. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan kedi yavruları ekiplerince kurtarıldı.


Yangın, saat 01.30 sularında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Atakan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki katlı binanın çatısını yaktı.


Önce kurtardı sonra kendi elleriyle yavruları yıkadı


Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan yeni doğmuş kedi yavrularını fark etti. eri, bunun üzerine kedi yavrularını bulduğu bez parçalarına sararak kurtardı.


İtfaiye eri daha sonra kurtardığı kedi yavrularını dumandan etkilendiği gerekçesiyle kendi elleriyle yıkadı.


Ardından mahalle sakinleri mahsur kalan kedi yavrularına apartmana götürerek, korumaya aldı.


Kısa sürede kontrol altına alınan yangında kimse yaralanmazken evin çatısında maddi hasar meydana geldi.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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