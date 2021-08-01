Yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçisi kurtardı
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Yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçisi kurtardı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Orman işçisinin bir kaplumbağayı yangından kurtarıp su vermesi ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yangında mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıp su veren orman işçisinin görüntülerini paylaştı.

Orman işçisinin bir kaplumbağayı yangından kurtarıp su vermesi ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yangında mahsur kalan kaplumbağayı kurtarıp su veren orman işçisinin görüntülerini paylaştı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında, "Ne ormanda ateş yaktı, ne de ormana çöp attı. Ama en çok onun canı yandı. Bu kaplumbağa gibi yangından bir nefes daha kurtarmak için canını dişine takan ormanın kahramanlarına teşekkür ediyoruz." bilgi notu yer aldı.

Yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçisi kurtardı
Yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçisi kurtardı
Yangında mahsur kalan kaplumbağayı orman işçisi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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