Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Şüpheli yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında mahsur kalan engelli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Şüpheli yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı

AYDIN - Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında mahsur kalan engelli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Efeler ilçesi Veysipaşa-Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1620 sokaktaki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda evden dumanların ve bağırma seslerinin yayılması üzerine çevre sakinleri durumu 112 ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da yanan evde mahsur kalan ve yürüme engeli olan K.Y. isimli şahsı kurtardı.

Yangının evde bulunan çekyatın yanması sonucu başladığını belirleyen ekipler, şüpheli buldukları yangınla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada evin hanımı ise evin yanışını çaresiz bir şekilde ikamet ettiği binanın karşısındaki kaldırımda battaniyeye bürünerek izledi.

Söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

 Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

 Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title