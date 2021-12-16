EFELER, AYDIN (İHA) - Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Şüpheli yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı

AYDIN - Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir evde meydana gelen yangında alevlerin arasında mahsur kalan engelli şahsı itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Efeler ilçesi Veysipaşa-Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1620 sokaktaki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda evden dumanların ve bağırma seslerinin yayılması üzerine çevre sakinleri durumu 112 ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da yanan evde mahsur kalan ve yürüme engeli olan K.Y. isimli şahsı kurtardı.

Yangının evde bulunan çekyatın yanması sonucu başladığını belirleyen ekipler, şüpheli buldukları yangınla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada evin hanımı ise evin yanışını çaresiz bir şekilde ikamet ettiği binanın karşısındaki kaldırımda battaniyeye bürünerek izledi.

Söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.