Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı
Haberler » 3. Sayfa » Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı - Haberler

Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de yangında mahsur kalan engelli bir vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:19
Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye kurtardı

'de yangında mahsur kalan engelli bir vatandaş ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çallıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde bir apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan Cem Yamanel (35) isimli engelli vatandaş, durumu Kırıkkale Belediyesi ekibine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, Yamanel'i evden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale sonucunda yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler