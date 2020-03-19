Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Dumlupınar, Kütahya, İtfaiye, 3. Sayfa

Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı Kütahya'da bir aparmanın üçüncü katındaki yangında mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:59
Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

KÜTAHYA - Kütahya'da bir aparmanın üçüncü katındaki yangında mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Atlas Sokak'ta 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangın çıkan dairedeki Sema Kocadağ ve 4 çocuğunu polis ve vatandaşların yardımıyla tahliye etti. Üst kattaki dairede yoğun dumandan mahsur kalan yaşlı kişi ile bir kadın da itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA

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Yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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