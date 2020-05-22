Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı (2)
KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde, evlernde çıkan yangında terasta mahsur kalan 5 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
22.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:29
KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evlernde çıkan yangında terasta mahsur kalan 5 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
Kaynak: DHA