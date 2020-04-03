Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı
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Şanlıurfa, İtfaiye, Sabah, 3. Sayfa

Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı

Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı Şanlıurfa'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:11
Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı

Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir binanın 5'inci katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz acil müdahale ekibi sevk edildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, binada kalan vatandaşları tahliye ettikten sonra evde mahsur kalan ve balkona sığınan 2 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Evde kalan iki şahsın balkona çıkıp aşağıdakilere seslenmesi ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken çevredeki vatandaşlar ise olan biteni korku içerisinde izledi. Mahsur kalan şahıslar itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Yangında mahsur kalan 2 kişi son anda kurtarıldı
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