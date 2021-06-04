Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
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Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi Yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı Mersin'de 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında komşu evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı Mersin'de 5 katlı bir apartmanın ikinci katında...

Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi

Yangında mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Mersin'de 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında komşu evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

MERSİN - Mersin'de 5 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında komşu evde mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi 5016 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Zeynep Çamlık Apartmanının 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye gelen ev sahibi B.Y. ağlayarak, sinir krizi geçirirken, çocuklarının evde olabileceğini söyledi. Bunun üzerine bölgede büyük bir panik yaşanırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yapılan kontrollerde çocukların evde olmadığı anlaşılırken, herkes rahat bir nefes aldı. Ayrıca yangının yan evinde mahsur kalan 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında apartmandan çıkarılan bir kişide ambulansla hastaneye götürüldü. Eşinden boşandığı öğrenilen kadının, 3 çocuğuyla evde yaşadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi... Yangında can pazarı...Çocuklarının evde olduğunu zannedip sinir krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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