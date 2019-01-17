Yangında Mahsur Kalan 14 Kişi Kurtarıldı

Kilis'te yangın çıkan 4 katlı apartmanda mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Helvacıoğlu Mahallesi'ndeki binanın birinci katında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle diğer katlara sıçrayan yangında binada mahsur kalan 14 kişi, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.

Haber verilen itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarılan apartman sakinleri, dumandan etkilenmeleri nedeniyle ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA