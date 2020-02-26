YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
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YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA Çekmeköy'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.

26.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:29
YANGINDA MAHSUR KALAN 1'İ BEBEK 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA 

'de 4 katlı binan bodrum katında çıkan yangın ekiplerince söndürüldü, binada mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Bilgiç Sokak'ta dört katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın dolayısıyla üst katlarda mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 çocuk 3 kişi ambulansa alınarak tedavi edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü: ---------------------- -İtfaiye ekiplerinin çalışması-Cep telefonu görüntüsü -Kurtarılan çocuk görüntüsü-Genel ve detay 

 


Kaynak: DHA

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