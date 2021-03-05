Yangında koyunları ölen çiftçiye Vali destek çıktı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı Aylı köyünde 20 Şubat'ta çıkan yangında 120 koyun, kuzu ve keçisi telef olan çiftçiye destek çıktı.

Yangının hemen ardından Nevşehir Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince başlatılan çalışmanın ardından ortaya çıkan rapor sonucunda, mağdur olan çiftçilere destek sağlanması kararlaştırıldı. Hüseyin Sevilen ve Rızvan Albayrak adlı üreticilerin yangında yok olan hayvanlarının yerine bazıları gebe olan 110 koyun bağışlandı. Köyde yangının çıktığı yerde inceleme yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yaptığı açıklamada, 120 koyunu telef olan vatandaşların yaralarının devlet desteği ile sarıldığını söyledi. Becel, "Aylı köyünde 20 Şubat'ta çıkan yangında koyunlar telef oldu. Kendi canlarına bir şey olmaması tesellimiz oldu. Kısa sürede devlet millet işbirliği ile telef olanlarının yerine yenileri teslim edildi. Gönlümüzden böyle şeylerin bir daha yaşanmamasından yana" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de konuşmasında helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine ve şehitlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Çıkan yangında mağdur olan üreticileri devletin yalnız bırakmadığını söyledi.

Hayvanları telef olan Hüseyin Sevilen de, "İlk günden beri tüm yetkililer bize yardımcı oluyor. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Devlet desteği ile 110 küçükbaş hayvan verildi. Ben devletimizin bu kadar destek sunacağını bilmiyordum. Allah devlete zeval vermesin" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı