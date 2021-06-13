Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | 3. Sayfa

Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı Sancaktepe'de 2 katlı bir binada yangın çıktı.

Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı

İSTANBUL - Sancaktepe'de 2 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında evde bulunan 1 kişi yaralanırken, kimi mahalle sakinleri o an canlı yayın yaptı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binada yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Öte yandan yangını gören vatandaşlar kısıtlamayı unutarak sokağa döküldü. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı anlarda kimi vatandaşlar cep telefonu ile canlı yayın yaptılar.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı
Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı
Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı
Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangında komşuları yaralandı, onlar canlı yayın yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 15:32:28. #1.15#

title